Лидер "Океана Эльзы" готов идти в политику

КИЕВ, 15 сен – РИА Новости. Лидер популярной украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сообщил, что готов идти в политику, однако о своем окончательном решении объявит несколько позже.

На вопрос ведущего конференции YES о том, готов ли он попасть под пристальное внимание СМИ, Вакарчук ответил: "Это не самый легкий вызов будет на этом пути, если идти в эту политическую игру, когда начинаешь принимать участие в построении государства. Но если вы к этому не готовы, то не надо даже сидеть в этом кресле, а я готов… Если на кону стоит будущее твоей страны и ты хочешь его изменить, а потом говорить "я не готов" к тому, чтобы открылась моя частная жизнь, тогда не надо об этом говорить вообще".

Выступление музыканта транслируется на сайте конференции.

Вакарчук, который в прошлом году заявлял, что намерен баллотироваться в президенты в 2019 году, часто упоминается в различных президентских рейтингах. А украинские СМИ писали ранее, что он недавно ездил учиться "на президента" в США. В декабре 2017 года Вакарчук занимал третье место в рейтинге возможных победителей будущих президентских выборов.

Вакарчук в 2007-2008 годах был депутатом Верховной рады, однако решил досрочно сложить свои депутатские полномочия.