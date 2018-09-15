Тимошенко хочет новую стратегию мира для Украины

КИЕВ, 15 сен – РИА Новости. Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает результативными минские договоренности по урегулированию конфликта в Донбассе, однако считает, что Киев должен апеллировать к гарантиям Будапештского меморандума и разработать новую стратегию мира.

"Сегодня у нас есть минские договоренности, и мы определенным образом отдаем им должное, потому что мы все считаем, что конфликт мог быть более жестоким и всеохватывающим и что минские договоренности определенным образом притормозили агрессию", — сказала Тимошенко в субботу в ходе конференции YES в Киеве, ее выступление транслируется на сайте конференции.

После распада СССР Украина унаследовала значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, РФ, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.

"Я верю в то, что мы вернемся к стратегиям, которые на самом деле были созданы, были подписаны. У меня в руках Будапештский меморандум, я против того, чтобы его откинули в сторону и сделали вид, что его не существует", — заметила Тимошенко.

"Я думаю, что после перезагрузки власти в Украине у нас будут все возможности, не разрушая тех достижений, которые достигнуты на базе минских договоренностей, открыть новое окно возможностей и поговорить о новых стратегиях. И одна из них — это выполнение гарантий, которые предоставлены Украине, и возвращение к Будапештскому формату. Новая стратегия мира Украине нужна, и нужна она миру, я прошу, чтобы такая работа началась уже сегодня. Когда закончатся президентские выборы, нужно будет воплощать", — добавила она.

На Украине в марте 2019 года пройдут президентские выборы. Нынешний президент Петр Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Лидером президентского рейтинга уже несколько месяцев остается Тимошенко, которая ранее объявила о намерении участвовать в предвыборной гонке.