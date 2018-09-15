Тимошенко рассказала, какой она хочет видеть Украину

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Украине нужно полноценное решение ее проблем, включая возвращение Крыма и Донбасса, полумеры Киев не устроят, заявила экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в ходе конференции YES в субботу в Киеве.

На Украине в марте 2019 года пройдут президентские выборы. Нынешний президент Петр Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Лидером президентского рейтинга уже несколько месяцев остается Тимошенко, которая ранее объявила о намерении участвовать в предвыборной гонке.

"Я не хочу, чтобы замороженные конфликты или гибридный мир мы отдавали за решение вопроса. Только полноценное решение <…> То, что сегодня не так все хорошо складывается с путем к миру, не может быть причиной для того, чтобы за счет украинских интересов, за счет гибридного мира мы находили возможность объединить нашу страну и вернуть нам Крым и Донбасс", — сказала Тимошенко, выступление которой транслируется на сайте конференции.

"Не надо предлагать Украине пути, которые так или иначе части территорий делают или наполовину украинскими, или делают части территорий интегрированными в Украину, но подчиненными стране-агрессору, этого нельзя допустить, нам нужен настоящий мир", — добавила она.

Тимошенко отметила, что стране "нужен мир, но не ценой капитуляции Украины". "Я вижу Украину свободной, целостной, с Донбассом, с Крымом <…> Вижу Украину в единой европейской семье и полноправным членом НАТО", — заметила она.