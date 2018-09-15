Из Бельгии экстрадировали россиянина, финансировавшего ИГ*

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. ФСБ и ряд других силовых ведомств РФ экстрадировали из Бельгии находящегося в розыске гражданина России Али Гехаева, осуществлявшего финансовую поддержку ИГ*, сообщает ЦОС ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой России, НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России организована экстрадиция из Бельгии находящегося в международном розыске гражданина России Гехаева Али Абдул-Муталиповича, 1988 года рождения", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, являясь сторонником радикального ислама, с 2015 года Гехаев проживал на территории государств Европейского союза, откуда финансировал боевиков международной террористической организации "Исламское Государство"* в Сирии.

В мае 2017 года он был задержан в Брюсселе и помещен под предэкстрадиционный арест, добавляется в сообщении. Четырнадцатого сентября 2018 года Гехаев экстрадирован в Россию.

* Террористическая организация, запрещенная в России