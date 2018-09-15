В ДНР в рамках дела об убийстве Захарченко задержали одного человека

Портрет Александра Захарченко и цветы у здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко

Портрет Александра Захарченко и цветы у здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко

ДОНЕЦК, 15 сен — РИА Новости. Один человек задержан по подозрению в причастности к убийству главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, он дал показания, сообщил журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Нашими правоохранителями проведен ряд мероприятий. Есть понимание, кто это сделал. Один человек задержан, который дал полную раскладку, показания", — сказал Пушилин.

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. Парламент ДНР назначил врио главы республики представителя на переговорах в Минске Дениса Пушилина.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.