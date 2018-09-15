В ДНР обвинили западные спецслужбы в причастности к убийству Захарченко

Здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. Архивное фото

Здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. Архивное фото

ДОНЕЦК, 15 сен — РИА Новости. Убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко совершено при содействии западных спецслужб, заявил журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Теракт совершен при участии пятого департамента ДКР СБУ <…>. В результате дальнейшей работы спецслужб, анализа остатков взрывного устройства выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ. Это дает понимание, что данный теракт совершен при содействии западных спецслужб", — сказал он.

Он добавил, что помощь в расследовании теракта оказывает Россия.

По словам Пушилина, у правоохранителей ДНР "есть понимание, кто это сделал".

"Один человек задержан, который дал полную раскладку, показания", — пояснил врио главы республики.

Убийство главы ДНР

Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка. Ему было 42 года. Кроме того, погиб охранник Захарченко и, по данным МЧС ДНР, пострадали 11 человек. Министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Власти республики признали произошедшее терактом.

Парламент ДНР назначил временно исполняющим обязанности главы республики представителя на переговорах в Минске Дениса Пушилина.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирного решения конфликта. В МИД заявили, что практически нет сомнений, что за случившимся стоит Киев.

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело.