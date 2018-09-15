В ДНР обвинили западные спецслужбы в причастности к убийству Захарченко

10:0315.09.2018
(обновлено: 10:22 15.09.2018)
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ДОНЕЦК, 15 сен — РИА Новости. Убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко совершено при содействии западных спецслужб, заявил журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Теракт совершен при участии пятого департамента ДКР СБУ <…>. В результате дальнейшей работы спецслужб, анализа остатков взрывного устройства выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ. Это дает понимание, что данный теракт совершен при содействии западных спецслужб", — сказал он.
Он добавил, что помощь в расследовании теракта оказывает Россия.
По словам Пушилина, у правоохранителей ДНР "есть понимание, кто это сделал".
"Один человек задержан, который дал полную раскладку, показания", — пояснил врио главы республики.
Убийство главы ДНР
Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка. Ему было 42 года. Кроме того, погиб охранник Захарченко и, по данным МЧС ДНР, пострадали 11 человек. Министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Власти республики признали произошедшее терактом.
Парламент ДНР назначил временно исполняющим обязанности главы республики представителя на переговорах в Минске Дениса Пушилина.
Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирного решения конфликта. В МИД заявили, что практически нет сомнений, что за случившимся стоит Киев.
Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В пятницу, 31 августа, в ресторане неподалеку от резиденции главы ДНР Александра Захарченко прогремел взрыв.
Позже стало известно, что Захарченко погиб.
Источник в правительстве республики рассказал, что глава ДНР скончался тяжелого ранения в голову.
Советник Захарченко Александр Казаков в беседе с РИА Новости заявил, что взрывное устройство было заложено в ресторане заранее.
Власти ДНР назвали взрыв терактом.
Донецк закрыли для въезда и выезда.
"Вместо выполнения минских договоренностей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта, киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе", — отреагировал на случившееся российский МИД.
Политологи считают, что убийство главы ДНР направлено на дестабилизацию ситуации в Донбассе.
"Он ходил по острию ножа все это время, поскольку против него выступали экстремистские силы Украины, и вот они добились своего", — считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.
Александр Захарченко родился в 1976 года в Донецке.
Во время протестов на юго-востоке Украины в 2014 году участвовал в штурме здания Донецкой областной администрации.
В мае 2014 года был назначен военным комендантом Донецка.
Позже стал заместителем министра внутренних дел Донецкой народной республики, а затем премьер-министром ДНР.
В ноябре 2014 года Александра Захарченко избрали главой ДНР.
Александр Захарченко на мероприятиях в честь Дня Республики в Донецке.
На Захарченко неоднократно покушались. В мае 2017 года на трассе, по которой ехал его кортеж, прогремел взрыв. А в августе 2016 года возле дома, где жил глава ДНР, обезвредили бомбу. Были пресечены и другие попытки терактов.
Александр Захарченко во время посещения лицея в Горловке, который сильно пострадал во время обстрелов и был открыт после ремонта.
Глава ДНР Александр Захарченко в Донецке.