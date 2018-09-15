Силовики 19 раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (141)

ДОНЕЦК, 15 сен — РИА Новости. Украинские силовики 19 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

С 29 августа в Донбассе действует согласованное контактной группой по урегулированию конфликта в регионе "школьное" перемирие. Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщало о 17 нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 19 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, силовики вели огонь по территории республики из вооружения БМП, гранатометов, стрелкового оружия. В результате обстрелов в Донецке повреждено семь домов.