В Афганистане пять человек погибли при крушении военного вертолета

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Жертвами крушения военного вертолета на западе Афганистана стали пять человек, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел в субботу в провинции Фарах. По словам губернатора округа Хаки-Сафед Мохаммада Наврози, совершивший экстренную посадку вертолет обстреляли боевики движения "Талибан"*.
Наврози уточнил, что все находившиеся на борту военные — четыре пассажира и пилот — погибли.
#Afghan army helicopter crashes in #Farah, five dead https://t.co/P1MYRJepXu #AFG pic.twitter.com/REhK6YWgxy— 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) 15 сентября 2018 г.
Вместе с тем представитель губернатора провинции Фарах Насер Мехри заявил, что крушение вертолета произошло по техническим причинам, а не в результате обстрела талибов*.
* Террористическая организация, запрещенная в России