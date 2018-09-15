В Мехико переодетые в марьячи бандиты убили пять человек

МЕХИКО, 15 сен – РИА Новости. Не менее пяти человек погибли и еще семеро получили ранения в ночь на субботу в результате перестрелки в туристическом районе столицы Мексики, сообщает радио MVS Noticias.

Как рассказали очевидцы событий, преступники приехали на мотоциклах, одетые как национальные музыканты марьячи, и открыли огонь по людям на площади Гарибальди. На месте погибли три человека, ее двое скончались в больницах.

Эта площадь считается центром марьячи в Мехико, она расположена неподалеку от главного проспекта города Реформы. Там всегда собираются сотни марьячи, предлагающих свои услуги всем желающим.

На место события прибыли министр общественной безопасности Мехико, многочисленные полицейские и работники прокуратуры. В районе развернута крупномасштабная операция по поиску бандитов. Мотивы нападения пока не известны.