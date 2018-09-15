Кандидат от Партии трудящихся улучшил позиции перед выборами в Бразилии

МЕХИКО, 15 сен — РИА Новости. Выдвинутый во вторник от Партии трудящихся вместо недопущенного до выборов в Бразилии, но весьма популярного кандидата Луиса Инасиу Лулы да Силва Фернанду Аддад резко улучшил свои позиции всего за несколько дней, свидетельствую данные опроса общественного мнения компанией Datafolha.
На первом место по-прежнему с большим отрывом идет раненный недавно ножом в ходе предвыборного митинга кандидат Жаир Болсонару от право-центристской Социально-либеральной партии (26%).
Если ни один кандидат не наберет абсолютного большинства голосов в первом туре, на 28 октября намечен второй тур голосования, в который выйдут два кандидата, получившие больше всего бюллетеней.