В Швеции проведут субботник в рамках Всемирного дня уборки

СТОКГОЛЬМ, 15 сен – РИА Новости, Людмила Божко. Субботник состоится в Швеции в рамках Всемирного дня уборки, проводимого в 150 странах, сообщает шведская организация "Содержи Швецию в чистоте".

Поясняется, что принять участие в акции очень просто. Достаточно выйти на улицу со своей семьей, родственниками или соседями. Далее принцип простой: увидел мусор — подними его. Затем после акции предлагается скачать "мусорное" приложение, разработанное организацией "Содержи Швецию в чистоте", и рассказать о проделанной работе другим, поделившись фотографиями.

Сообщается также, что День сбора мусора в Стокгольме устроят семейный праздник с участием кронпринцессы Виктории и популярными в Швеции артистами. Кроме этого, организаторы планируют рассказать своим посетителям все, что им известно о мусоре и о проблемах, которые он создает.

Согласно исследованию, проведенному организацией "Содержи Швецию в чистоте" в 2015 году, мусорят люди всех возрастов и по разным причинам. 51% респондентов, опрошенных социологами, сообщили, что бросили как-то свой мусор на землю потому, что он был биологическим. 42% сказали, что сделали это из-за того, что не могли найти урну. 21% респондентов сообщили, что бросили мусор на землю, так как не могли взять его с собой, 14 % затруднились с ответом и 6 % сознались, что бросили свой мусор там, где уже было замусорено.