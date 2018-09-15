Депутаты парламента Ирака в субботу изберут нового спикера

КАИР, 15 сен — РИА Новости. Совет представителей Ирака (парламент) продолжит в субботу, прерванное в начале сентября заседание, главной темой встречи депутатов станет избрание нового спикера законодательного собрания и двух его заместителей.

Первое заседание избранного в мае нового состава Совета представителей (парламента) Ирака прошло в Багдаде третьего сентября. На нем депутаты должны были избрать председателя парламента и обоих его заместителей. Однако из-за возникших разногласий вокруг фигуры спикера заседание было отложено.

Пост главы парламента согласно договоренностям политических групп в постсаддамовском Ираке занимает представитель суннитской общины страны. Сейчас на эту должность претендуют девять человек, среди них — бывший министр обороны страны Халед аль-Обейди и вице-президент Ирака и экс-глава парламента Усама ан-Нуджейфи.

На должности заместителей председателя парламента традиционно избираются представители шиитской и курдской общины страны.

Высший федеральный суд Ирака 19 августа ратифицировал результаты парламентских выборов, которые прошли в стране 12 мая.

Ранее иракский парламент проголосовал за необходимость ручного пересчета голосов на парламентских выборах в связи с выявленными нарушениями, что отложило создание нового правительства страны. Высшая независимая избирательная комиссия Ирака завершила частичный ручной пересчет голосов избирателей в начале августа.

В мае этого года парламентские выборы прошли в Ираке впервые после освобождения страны от террористов. По результатам, опубликованным избиркомом Ирака после выборов, победу одержала коалиция кандидатов, лидером которой является популярный шиитский богослов Муктада ас-Садр, сам при этом не баллотировавшийся. Коалиция премьера Хайдера аль-Абади заняла третье место, пропустив вперед также коалицию от шиитского народного ополчения во главе с Хади аль-Амери.

Победившей на выборах коалиции народных избранников предстоит сформировать правительство, которое будет управлять страной следующие четыре года.

Избрание главы парламента и его заместителей будет проходить на фоне политического кризиса, вызванного неутихающими акциями протеста в самом южном иракском городе — Басре. Жители этого портового города на протяжении нескольких месяцев требуют от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электричеством.

В начале сентября разгневанные демонстранты подожгли здания администрации провинции и городской администрации. Армейские части, которым было поручено навести порядок в портовом городе, во время разгона протестующих использовали слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Есть погибшие и раненые в ходе беспорядков. Кроме того, демонстранты в Басре подожгли офисы проиранских политических партий и движений, иранское консульство и один из президентских дворцов в центре города.