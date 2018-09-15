Генеральный секретарь ОАГ не исключает военного вторжения в Венесуэлу

МЕХИКО, 15 сен — РИА Новости. Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро заявил в пятницу, что не исключает возможности военного вторжения в Венесуэлу.

"Что касается военного вторжения для свержения Николаса Мадуро, мы не должны исключать никакого варианта", — приводит канал NTN24 заявление Альмагро в колумбийском городе Кукута, граничащем с Венесуэлой.

Глава ОАГ прибыл туда, чтобы увидеть ситуацию с наплывом беженцев из Венесуэлы. По словам Альмагро, положение в Кукуте лучше всего демонстрирует "лживость венесуэльской диктатуры".

На видеозаписи, показанной каналом Venezolano TV, видно, как к Альмагро бросается один из беженцев, весь в слезах, и просит главу ОАГ помочь Венесуэле. "Помогите нам! Моя жена и я, мы профессионалы, а находимся здесь… Пусть вторгнутся американцы", — кричит мужчина.

В начале мая Международная организация по миграции сообщила, что за 2015-2017 годы число мигрантов из Венесуэлы, переживающей финансово-экономический кризис, увеличилось более чем в 10 раз. Если в 2015 году их число оценивалось в 89 тысяч человек, то по итогам 2017 года оно составило уже 900 тысяч. Общее же число венесуэльцев, ищущих пристанища по всему миру, за этот период увеличилось с 700 тысяч до 1,5 миллиона человек.

При этом ООН оценивает сейчас число беженцев из Венесуэлы в 2,3 миллиона человек, только в Колумбии их число может достигать одного миллиона.

Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть.