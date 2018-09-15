МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Один из членов лоббистской кампании Пола Манафорта, экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, в 2013 году передал сообщение на тот момент действующему президенту США Бараку Обаме, в котором была просьба "не позволить россиянам украсть Украину у Запада", сообщает газета Politico.

Издание, ссылаясь на судебные документы, пишет, что хотя повестка данного лоббиста на встрече не была раскрыта, такую информацию предоставил Манафорту экс-журналист Алан Фридман, который также участвовал в создании лоббистской кампании, где были задействованы и бывшие европейские политики. В документах суда, как утверждает газета, сообщается, что кампания занималась лоббированием в США интересов экс-президента Виктора Януковича.

Встреча, как сообщает газета, состоялась 16 мая 2013 года. Цитируя сторону обвинения об отчете Фридмана, что "послание не позволять русским красть Украину у Запада доставлено" Обаме и вице-президенту США Джо Байдену, издание делает вывод, что собранная Манафортом лоббистская группа по поддержке Януковича, "нашла выход на вершину Белого дома".

В документах не указывается имя лоббиста, однако издание пишет, что в этот день Обама проводил встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которого сопровождали тогдашний премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу и глава Национальной разведывательной организации (MIT) Хакан Фидан.

Ранее Манафорт признал себя виновным по двум пунктам обвинения в преступном сговоре, что позволит ему избежать второго процесса, и договорился о сотрудничестве со спецпрокурором Робертом Мюллером. Манафорт уже был признан виновным по восьми пунктам обвинений в финансовых преступлениях.

Дело против Манафорта рассматривается в суде Вашингтона. Бывшего главу предвыборного штаба Трампа обвиняют в незаконной работе лоббистом от имени бывшего руководства Украины, в неуплате налогов и отмывании средств на десятки миллионов долларов.