МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Один из членов лоббистской кампании Пола Манафорта, экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, в 2013 году передал сообщение на тот момент действующему президенту США Бараку Обаме, в котором была просьба "не позволить россиянам украсть Украину у Запада", сообщает газета Politico.
Встреча, как сообщает газета, состоялась 16 мая 2013 года. Цитируя сторону обвинения об отчете Фридмана, что "послание не позволять русским красть Украину у Запада доставлено" Обаме и вице-президенту США Джо Байдену, издание делает вывод, что собранная Манафортом лоббистская группа по поддержке Януковича, "нашла выход на вершину Белого дома".
В документах не указывается имя лоббиста, однако издание пишет, что в этот день Обама проводил встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которого сопровождали тогдашний премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу и глава Национальной разведывательной организации (MIT) Хакан Фидан.
Дело против Манафорта рассматривается в суде Вашингтона. Бывшего главу предвыборного штаба Трампа обвиняют в незаконной работе лоббистом от имени бывшего руководства Украины, в неуплате налогов и отмывании средств на десятки миллионов долларов.