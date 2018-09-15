МИД Колумбии сообщил о захвате колумбийских граждан венесуэльскими военными

МЕХИКО, 15 сен — РИА Новости. МИД Колумбии сообщил в пятницу о предположительном нарушении венесуэльскими военными границы по реке Ориноко и захвате нескольких колумбийских граждан.

"Правительство Колумбии через МИД сообщает, что 13 сентября 2018 года получило информацию, согласно которой в секторе островов Майпурес (колумбийских), в муниципалитете Кумарибо (департамент Вичада), мог произойти рейд по территории острова, являющегося колумбийской территорией, 20 вооруженных бойцов национальной боливарианской гвардии, которые могли напасть на наших соотечественников и задержать трех из них", — говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, сейчас им оказывают помощь сотрудники консульства Колумбии в венесуэльском городе Пуэрто-Аякучо.

Правительство Колумбии проверяет данную информацию и в случае ее подтверждения обещает предпринять соответствующие дипломатические шаги по защите интересов Колумбии, отмечает МИД.