В Пентагоне отвергли обвинения в экспериментах США над жителями Грузии

ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. Обвинения экс-министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе о секретных экспериментах США над людьми на территории республики абсурдны, заявил РИА Новости официальный представитель министерства обороны США Эрик Пахон.
"Обвинения, которые вы изложили, абсолютно абсурдны", — ответил Пахон на просьбу агентства прокомментировать заявления грузинского экс-министра.
"США не разрабатывают биологическое оружие в Центре Лугара. Это также не объекты США", — заявил он.
Собеседник агентства добавил, что Центр исследований общественного здоровья Ричарда Г. Лугара принадлежит и управляется Национальным центром по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии (НСРС). Центр Лугара — это совместное государственное и ветеринарное медицинское учреждение, подчеркнул он.
"Миссия Центра Лугар заключается в содействии защиты граждан от биологических угроз, поддержанию здоровья людей и животных путем выявления инфекционных заболеваний, эпидемиологического надзора и исследований в интересах Грузии, региона Кавказа и мирового сообщества", — заключил Пахон.
Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Р. Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.