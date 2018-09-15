В Пентагоне отвергли обвинения в экспериментах США над жителями Грузии

ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. Обвинения экс-министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе о секретных экспериментах США над людьми на территории республики абсурдны, заявил РИА Новости официальный представитель министерства обороны США Эрик Пахон.

Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве во вторник заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, где, как он утверждает, могут проводить летальные эксперименты над людьми.

"Обвинения, которые вы изложили, абсолютно абсурдны", — ответил Пахон на просьбу агентства прокомментировать заявления грузинского экс-министра.

"США не разрабатывают биологическое оружие в Центре Лугара. Это также не объекты США", — заявил он.

Собеседник агентства добавил, что Центр исследований общественного здоровья Ричарда Г. Лугара принадлежит и управляется Национальным центром по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии (НСРС). Центр Лугара — это совместное государственное и ветеринарное медицинское учреждение, подчеркнул он.

"Миссия Центра Лугар заключается в содействии защиты граждан от биологических угроз, поддержанию здоровья людей и животных путем выявления инфекционных заболеваний, эпидемиологического надзора и исследований в интересах Грузии, региона Кавказа и мирового сообщества", — заключил Пахон.

Строительство лаборатории Лугара началось около Тбилиси в 2007 году, открыта она была в 2011 году на основе рамочного соглашения между правительствами Грузии и США. Лаборатория предназначена для обнаружения особо опасных инфекций среди населения и животных, а также для эпидемического надзора и научных исследований.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Р. Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.