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Матери Виктора Бута придется доказать родство с сыном, чтобы увидеть его

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© AFP 2018 / Christophe Archambault Российский предприниматель Виктор Бут. Архивное фотоРоссийский предприниматель Виктор Бут. Архивное фото
© AFP 2018 / Christophe Archambault 

БАНГКОК, 15 сен – РИА Новости, Евгений Беленький. Матери российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в США 25-летний тюремный срок по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма, из-за ошибки американских властей придется доказывать родство с сыном, чтобы посетить его в тюрьме, сообщила РИА Новости в пятницу жена россиянина Алла Бут.

Виктор Бут. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicolas Asfauri
Тюремная система США все еще видит в Викторе Буте "террориста"
Родные Бута, не видевшие его более шести лет и в течение всего этого времени говорившие с ним только по телефону, собираются этой осенью навестить россиянина в тюрьме Мэрион в штате Иллинойс.

Алла Бут и дочь Бутов Лиза уже подали на этой неделе заявки на американские визы в посольство США в Москве, где им заявили, что, так как они едут навещать заключенного, ответ из американской дипмиссии они смогут получить только через 30 дней, сообщила РИА Новости по телефону в пятницу Алла Бут. Однако с визитом в США Раисы Кузьминичны Бут, восьмидесятилетней матери россиянина, возникло неожиданное препятствие, сказала она.

"Для того чтобы кто-то, даже из родных, мог навестить Виктора в тюрьме, нужно, чтобы имя, фамилия и другие личные данные, в том числе паспортные данные этого человека, были внесены администрацией тюрьмы в список разрешенных посетителей", — сообщила жена российского бизнесмена.

Флаги России и США на здании американского посольства в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Она добавила, что ее имя и имя дочери россиянина давно в этот список внесены, туда же должно было быть внесено имя Раисы Кузьминичны, вместе с ними посещавшей Бута во время суда в Нью-Йорке.

"Вчера мне, как обычно, позвонил Виктор, но я сразу поняла по голосу, что он чем-то очень обеспокоен. Оказалось, что он попросил администрацию предоставить ему действующий на данный момент список разрешенных посетителей, и обнаружил, что Раисы Кузьминичны в нем нет", — рассказала Алла Бут.

"Вместо мамы Виктора там оказалась некая госпожа Аминова, записанная как его мать", — пояснила она, добавив, что тюремная администрация не смогла объяснить, как имя этой женщины попало в список вместо имени настоящей матери Бута.

"Кто такая госпожа Аминова, ни мне, ни Виктору, ни кому-либо из наших родственников неизвестно. Проблема в том, что теперь, прежде чем подавать на американскую визу, Раисе Кузьминичне придется документально доказывать свое родство с сыном. Мы уже готовим переводы свидетельства о рождении Виктора, свидетельства о браке его родителей и другие документы, чтобы это сделать", — сказала жена Бута.

Виктор Бут. Архивное фото
© РИА Новости
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Фамилия "Аминов" вместе с фамилией "Булакин" и еще несколькими фамилиями фигурировали в обвинительном заключении, а потом в заявке на экстрадицию из Таиланда, и в документах судебного процесса по делу Бута в Нью-Йорке как псевдонимы россиянина, информация о которых была получена спецслужбами США "оперативным путем". Виктор Бут неоднократно заявлял, в том числе и в интервью РИА Новости, что ни одна из перечисленных фамилий не имеет к нему никакого отношения: некоторые фамилии принадлежат реальным людям, известным Буту по бизнесу авиационных перевозок, а некоторые он впервые услышал, когда ему зачитали в Бангкоке сопроводительное письмо посольства США к запросу на его экстрадицию.

Российский бизнесмен Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в результате провокационной операции американских спецслужб на территории Таиланда, а через два года вывезен из страны в США с нарушениями местного и американского законодательства. Позже суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным в подготовке сговора с целью убийства американских граждан, нелегального оборота средств противовоздушной обороны и материальной поддержки терроризма, и россиянин был осужден на 25 лет тюрьмы. Виновным себя Бут не признал ни по одному пункту обвинения. К настоящему моменту россиянин находится в тюрьмах более 10 лет. Два года из этого срока он провел в таиландских тюрьмах и восемь — в американских.

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