Министр обороны Словакии заявил о нехватке личного состава вооруженных сил

ПРАГА, 15 сен — РИА Новости. Руководство минобороны Словакии обеспокоено тем, что личный состав вооруженных сил (ВС) республики укомплектован лишь на 75%, заявил в пятницу глава ведомства Петр Гайдош во время посещения МО премьером Петром Пеллегрини.
В свою очередь, премьер подчеркнул масштаб начавшейся модернизации армии.
"За полгода работы нашего правительства мы стали свидетелями крупнейших инвестиций в техническую модернизацию армии. Это требует весьма непростых и смелых решений, но я полагаю, что они необходимы и правильны", — сказал Пеллегрини.
Премьер напомнил, что уже принято решение о закупке в США 14 новых истребителей F-16, к техническому обслуживанию которых намечено привлечь и предприятие по ремонту авиамашин в городе Тренчине на западе республики.
"После принятия решения о повышении зарплаты работникам бюджетной сферы правительство планирует, что с января 2019 года и с января 2020 года зарплата военнослужащих также будет повышена, в обоих случаях — на 10%", — сообщил премьер.