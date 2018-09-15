МИД ответил на требования США об инспекциях по химоружию

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Россия не будет в одностороннем порядке выполнять нелегитимные требования США по дополнительным инспекциям химобъектов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Накануне в Госдепартаменте отметили, что Вашингтон может отказаться от введения нового пакета антироссийских санкций из-за дела Скрипалей, если Москва позволит проводить инспекции на своих химобъектах.

По словам Захаровой, российские власти не станут реагировать на ультимативные требования, которые выходят за рамки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

Она подчеркнула, что Москва уничтожила имеющиеся запасы химического оружия под строгим международным контролем в сентябре 2017 года. Все остальные обязательства по КЗХО также полностью соблюдаются российскими властями.

Согласно положениям конвенции, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) регулярно проводит инспекции на объектах, в частности, с января по август 2018 года она четыре раза проинспектировала российские предприятия химпромышленности, а за последние два года — проверила четыре конверсированных объекта. Помимо этого, в скором времени должна состояться инспекция последнего, пятого объекта.

"Иными словами, инспекционная деятельность ОЗХО в Российской Федерации никогда не прекращалась и продолжает осуществляться в строгом соответствии с КЗХО", — пояснила Захарова.

Официальный представитель российского дипведомства также призвала Соединенные Штаты избавиться от собственного арсенала химоружия. Кроме того, она напомнила, что Вашингтон ранее активно призывал, чтобы в КЗХО были указаны конкретные сроки ликвидации химоружия — апрель 2017 года, однако даже 11 лет спустя США до сих пор располагают огромными запасами отравляющих веществ.

Отравление в Солбери

Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери в начале марта. Инцидент вылился в крупный международный скандал. Британские власти обвинили в случившемся Россию, однако Москва все обвинения отрицает.

Российские власти неоднократно призывали Лондон провести совместное расследование инцидента в Солсбери, но британская сторона отказала в доступе к Скрипалям. Помимо этого, МИД заподозрил премьер-министра Терезу Мэй во лжи, поскольку она утверждала, что яд изготовили в России, однако в британской лаборатории Портон-Даун эти домыслы опровергли.

Пятого сентября британские власти предъявили фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей". Лондон утверждает, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. При этом сами "подозреваемые" рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что их поездка в Британию имела исключительно туристический характер.

Санкции по делу Скрипалей

В конце августа США ввели ограничительные меры в отношении России. Основанием для них послужили обвинения в якобы применении Россией химического оружия в Солсбери.

Эти санкции запрещают любую помощь России со стороны США. Исключение составляют только срочная гуманитарная поддержка, продукты питания, сельскохозяйственные товары.

Помимо этого, США прекратили лицензирование российских государственных компаний на экспорт оружия и продукции двойного назначения. Исключением являются товары, необходимые для сотрудничества сторон в сфере космоса и гражданской авиации.

Также американским компаниям запретили выдачу кредитов российской стороне.

В Вашингтоне также отмечали, что намереваются ввести второй пакет ограничительных мер, который будет более жестким и затронет кредитование российских юридических лиц, а также импорт и экспорт товаров.

Глава МИД Сергей Лавров, комментируя введение ограничительных мер, подчеркнул, что это решение было принято на основе лживых утверждений.