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Свергли Каддафи — получили мигрантов. Италия обвиняет Францию

(обновлено: 08:10 15.09.2018)
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© AFP 2018 / Christophe SimonЛидер Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии Муамар Каддафи. 6 декабря 2009Лидер Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии Муамар Каддафи. 6 декабря 2009
© AFP 2018 / Christophe Simon

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Игорь Гашков. После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия превратилась в перевалочный пункт, через который до Италии добрались уже 650 тысяч африканских беженцев. В Риме ответственность за наплыв переселенцев возлагают на Париж — именно Франция убедила страны НАТО избавиться от Каддафи. В результате Ливию раздирают изнутри столкновения криминальных банд и конфликт двух правительств. Остановить хаос и поток мигрантов может лишь сильная власть, и в Европе это прекрасно понимают.  

© AP Photo / Olmo CalvoЛодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии
© AP Photo / Olmo Calvo
Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии

Когда убрали Каддафи

Действующие в столичном регионе группировки, среди которых выделяется "Седьмая бригада" из Тархуны, схлестнулись в борьбе за аэропорт города Триполи. Столкновения вынудили около двух тысяч местных жителей покинуть дома, 50 человек погибли. Досталось и посольству США — там пришлось тушить пожар.

Эти события дали Риму повод напомнить о виновниках ливийского хаоса. "Невозможно отрицать: страна находится сейчас в таком положении, потому что кое-кто в 2011 году поступил эгоистично", — написала в социальной сети министр обороны Италии Элизабетта Трента. То же мнение, только более определенно, выразил спикер парламента Роберто Фико: Ливия, по его словам, это "серьезная проблема, доставшаяся от Франции". Дальше других в обвинениях зашел вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Он не только возложил ответственность за развязывание войны на бывшего президента Франции Николя Саркози, но и подозревает нынешние власти Пятой республики в том, что те подливают масла в огонь.

В Италии с тоской вспоминают конец нулевых, когда Рим и Триполи заключили соглашение о добыче нефти в Ливии итальянскими компаниями. Режим Каддафи сдерживал поток мигрантов, а по ВВП эта североафриканская страна была второй на Черном континенте и первой среди арабоязычных государств Магриба. В Риме подчеркивают: решение свергнуть Каддафи было принято без учета мнения Италии.

Франция признает ошибку

Спустя семь лет и в Париже ливийскую революцию вспоминают без воодушевления. Президент Эммануэль Макрон признал вторжение ошибкой. По словам политика, идея, что положение дел в стране можно исправить военным путем в одностороннем порядке, оказалась ошибочной. Выступая перед депутатами парламента Туниса, Макрон развил эту мысль: "Я помню, как некоторые решили покончить с ливийским лидером, не задумываясь о плане дальнейших действий. Мы все вместе погрузили Ливию в ситуацию беззакония, не имея при этом возможности выправить положение".

© AFP 2018 / Jorge GuerreroМигранты, закутанные в одеяла Красного Креста, после прибытия на борт береговой охраны в гавани Тарифы. 14 июля 2018
© AFP 2018 / Jorge Guerrero
Мигранты, закутанные в одеяла Красного Креста, после прибытия на борт береговой охраны в гавани Тарифы. 14 июля 2018

Париж пытается примирить два враждующих центра власти в бывшей Джамахирии — признанное ООН правительство Фаиза Сараджа, базирующееся в Триполи, и контролирующих восток страны сторонников генерала Халифы Хафтара. В этом году при посредничестве Макрона состоялись переговоры, был назначен день общенационального голосования. Однако перспективы примирения остаются неясными. В Триполи Сараджу не хватает вооруженных сил, чтобы положить конец бесчинствам группировок. А Хафтар ни при каких обстоятельствах не намерен уступать власть на востоке.

В распавшемся пространстве Ливии господствуют племена и криминальные банды, связанные с мафиями проводников, помогающих за деньги нелегально пересечь границу Евросоюза. Далеко не всем мигрантам удается добраться до Европы. Некоторые оседают в Ливии, где их порой ждет незавидная участь. В прошлом году в интернет попала запись торгов на невольничьем рынке — местные жители продавали и покупали переселенцев из Черной Африки. 

Дороги мигрантов ведут в Рим 

Муаммар Каддафи и Николя Саркози
© REUTERS / Patrick Hertzog/Pool/File Photo
Саркози за решеткой: Каддафи отомстил французскому президенту из могилы
Исторически для Ливии главные партнеры в западном мире — Франция и Италия. Но сегодня Рим и Париж не могут прийти к согласию, как восстановить порядок в Северной Африке. На Апеннинах сильно опасаются мигрантов. При низкой рождаемости массовый приток беженцев способен изменить этническое лицо Италии. 

© AFP 2018 / Abdullah DomaЛивийские военные, подчиненные верховному главнокомандующему Вооруженных сил Ливии Халифу Хафтару около города Дерна. 14 апреля 2018 года
© AFP 2018 / Abdullah Doma
Ливийские военные, подчиненные верховному главнокомандующему Вооруженных сил Ливии Халифу Хафтару около города Дерна. 14 апреля 2018 года

Еще до прихода к власти в этом году правительства националистов и антиглобалистов Рим стремился договориться с влиятельными лидерами в Ливии, чтобы ограничить поток переселенцев. Некоторых успехов добился министр внутренних дел Марко Миннитти: в обмен на финансовую поддержку правительство Сараджа согласилось сдерживать нелегалов. Кроме того, Италия, по неподтвержденным данным, с той же целью приплачивала и отдельным ливийским группировкам. Но ливийцы переусердствовали и вызвали осуждение гуманитарных организаций, следящих за положением дел в Средиземном море. Прозвучали обвинения в нарушении прав человека.

Франция тоже осудила подобные методы борьбы с потоком нелегалов. Летом, когда Рим отказался принимать судно Aquarius с мигрантами, президент Макрон обвинил власти Италии в "цинизме". Те в ответ отказались от заранее запланированной встречи с французскими коллегами. Спустя месяц Сальвини перешел в атаку, назвав Макрона "лицемером". В Риме уверены: Париж не имеет права указывать, как поступать с мигрантами, поскольку структуры Евросоюза не помогают Италии в решении этой проблемы. Другие страны, включая Францию, не сталкиваются с таким наплывом переселенцев, нелегально пересекающих Средиземное море, — и не могут судить итальянцев.

За ссорами европейских столиц порой забывают о главном — что же будет с Ливией. Очевидно, что в странах Запада оформился запрос на сильную и предсказуемую власть в этой стране. Ведь, помимо ближневосточной волны миграции, ЕС грозит массовый и неконтролируемый приток переселенцев из Африки. Ливия находится на перекрестке многих путей, и от того, как эта страна распорядится своими геополитическими козырями, зависит будущее Европы.

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