Помпео обвинил Россию в "попытках" повлиять на работу СБ ООН по КНДР

ВАШИНГТОН, 14 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео вслед за постпредом США при ООН Никки Хейли обвинил РФ в попытках повлиять на работу Комитета 1718 Совбеза ООН, который контролирует соблюдение санкций против КНДР.

"Я разговаривал сегодня ранее с постпредом (США при ООН Никки) Хейли, Россия активно пыталась изменить резолюцию Комитета 1718 Совбеза ООН, который контролирует соблюдение санкций (против КНДР) через изменение ее содержания. Я надеюсь, что Комитет 1718 продолжит делать то, что он делал исторически, сохраняя независимость и не позволять одной стране, в данном случае России, изменять свои принципы работы", — сказал он в рамках пресс-конференции для журналистов в госдепартаменте.

Ранее постпред США Никки Хейли остро отреагировала на внесение изменений в доклад Комитета 1718 Совбеза ООН, который контролирует соблюдение санкций против КНДР. В него по просьбе России были внесены изменения. Глава американской миссии заявила, что они "разочарованы, тем, что группа уступила российскому давлению".

Ранее замглавы МИД РФ Игорь Моргулов заявил, что Россия будет ставить в СБ ООН вопрос об ослаблении санкций против КНДР, Совбез "вправе и должен" это сделать.