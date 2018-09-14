Помпео обвинил Россию в "попытках" повлиять на работу СБ ООН по КНДР

ВАШИНГТОН, 14 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео вслед за постпредом США при ООН Никки Хейли обвинил РФ в попытках повлиять на работу Комитета 1718 Совбеза ООН, который контролирует соблюдение санкций против КНДР.
Ранее постпред США Никки Хейли остро отреагировала на внесение изменений в доклад Комитета 1718 Совбеза ООН, который контролирует соблюдение санкций против КНДР. В него по просьбе России были внесены изменения. Глава американской миссии заявила, что они "разочарованы, тем, что группа уступила российскому давлению".
Ранее замглавы МИД РФ Игорь Моргулов заявил, что Россия будет ставить в СБ ООН вопрос об ослаблении санкций против КНДР, Совбез "вправе и должен" это сделать.