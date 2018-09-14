Глава МИД Люксембурга перешел на брань, слушая речь Сальвини про мигрантов

БРЮССЕЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн сорвался на брань, слушая в пятницу выступление главы МВД Италии Маттео Сальвини на конференции в Австрии, посвященной вопросам миграции.

В Вене в пятницу прошли переговоры с участием министров внутренних дел стран ЕС, на которых обсуждались вопросы миграции. На одном из закрытых для прессы совещаний произошел инцидент с участием итальянского министра и Ассельборна, который также курирует вопросы миграции и убежища.

Видеозапись словесной перепалки попала в интернет, ее, в частности, выложил в своем аккаунте в Twitter сам Сальвини.

По сообщению люксембургского издания Paperjam, Сальвини, выступая перед своими европейскими коллегами, заявил, что его стране мигранты не нужны. "Возможно, такая потребность есть в Люксембурге", — сказал итальянский министр.

Выступления итальянского коллеги не выдержал глава люксембургского МИД, который, сорвав с себя наушники, попытался перебить Сальвини.

"В Люксембурге были десятки тысяч итальянцев, которые приехали как мигранты, которые работали в Люксембурге, чтобы у вас в Италии были средства для детей. Да черт возьми!" — вспылил Ассельборн на французском, использовав при этом бранное слово.

В распространенном по итогам переговоров заявлении главы МИД Люксембурга говорится, в частности, что "Европа нуждается в легальной миграции перед лицом старения своего населения".

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.

Глава ЕК Жан-Клод Юнкер внес в среду пакет предложений по решению вопросов миграции и усилению охраны внешних границ ЕС, в частности, путем повышения полномочий европейской пограничной службы.