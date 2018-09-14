Захарова отреагировала на публикацию Bellingcat данных Петрова и Боширова

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на публикацию проекта Bellingcat данных паспортов "подозреваемых" по делу Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова.

Ранее британский проект Bellingcat опубликовал материал, который содержит "информацию о том, что, согласно "базе данных ФМС", Петров и Боширов были агентами ГРУ".

Захарова указала на очередные нестыковки в версии Лондона о причастности Петрова и Боширова к отравлению в Солсбери.

"Базу ФМС только сегодня взломали? Про Петрова и Боширова Лондон объявил давно. Еще раньше их начали подозревать. И все это время никаких "баз данных" не было? Нет, не было. Потому что было другое направление мысли: таких людей вообще нет. Именно это и заявила британская полиция, когда опубликовала их фотографии. А тут люди нашлись", — написала Захарова в Facebook.

Представитель ведомства также подчеркнула, что доказательств причастности "подозреваемых" к инциденту в Солсбери так и не было предоставлено.

"Но главный вопрос в другом. Почему "Беллингкэту" легче за ночь "взломать базу данных ФМС", чем раздобыть хоть одно доказательство "причастности" Петрова и Боширова к отравлению? Так почему "Беллингкэт" пять месяцев ничего не представили общественности в виде фотографий, скриншотов, видео Петрова и Боширова, совершающих что-то, хотя бы вызывающее вопросы? Да потому", — резюмировала Захарова.

Отравление в Солсбери

Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в начале марта в британском Солсбери, что вызвало международный скандал. Лондон обвинил в случившемся Москву, однако Россия все обвинения отрицает.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности провести совместное расследование, однако Лондон отказал Москве в доступе к отравленным в Солсбери. Кроме того, российские дипломаты уличили британского премьера Терезу Мэй во лжи. Она утверждала, что отравляющее вещество было создано в России, однако специалисты лаборатории Портон-Даун опровергли подобное заявление.

Пятого сентября Лондон опубликовал фотографии якобы подозреваемых в отравлении в Солсбери. Британские власти утверждают, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Однако сами они рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию в туристических целях, никак не связаны с российскими спецслужбами и не имеют никакого отношения к делу Скрипалей.