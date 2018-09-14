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В мире

Захарова отреагировала на публикацию Bellingcat данных Петрова и Боширова

Сюжет:
Дело об отравлении Скрипалей (1784)
(обновлено: 23:17 14.09.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фотоОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на публикацию проекта Bellingcat данных паспортов "подозреваемых" по делу Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова.

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов
© Фото : Metropolitan Police
Приключения в Англии: что стоит знать о "подозреваемых" в деле Скрипаля
Ранее британский проект Bellingcat опубликовал материал, который содержит "информацию о том, что, согласно "базе данных ФМС", Петров и Боширов были агентами ГРУ".

Захарова указала на очередные нестыковки в версии Лондона о причастности Петрова и Боширова к отравлению в Солсбери.

"Базу ФМС только сегодня взломали? Про Петрова и Боширова Лондон объявил давно. Еще раньше их начали подозревать. И все это время никаких "баз данных" не было? Нет, не было. Потому что было другое направление мысли: таких людей вообще нет. Именно это и заявила британская полиция, когда опубликовала их фотографии. А тут люди нашлись", — написала Захарова в Facebook.

Представитель ведомства также подчеркнула, что доказательств причастности "подозреваемых" к инциденту в Солсбери так и не было предоставлено.

"Но главный вопрос в другом. Почему "Беллингкэту" легче за ночь "взломать базу данных ФМС", чем раздобыть хоть одно доказательство "причастности" Петрова и Боширова к отравлению? Так почему "Беллингкэт" пять месяцев ничего не представили общественности в виде фотографий, скриншотов, видео Петрова и Боширова, совершающих что-то, хотя бы вызывающее вопросы? Да потому", — резюмировала Захарова.

Отравление в Солсбери

Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон
© Иллюстрация РИА Новости . Виталий Подвицкий
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон
Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в начале марта в британском Солсбери, что вызвало международный скандал. Лондон обвинил в случившемся Москву, однако Россия все обвинения отрицает.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности провести совместное расследование, однако Лондон отказал Москве в доступе к отравленным в Солсбери. Кроме того, российские дипломаты уличили британского премьера Терезу Мэй во лжи. Она утверждала, что отравляющее вещество было создано в России, однако специалисты лаборатории Портон-Даун опровергли подобное заявление.

Пятого сентября Лондон опубликовал фотографии якобы подозреваемых в отравлении в Солсбери. Британские власти утверждают, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Однако сами они рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию в туристических целях, никак не связаны с российскими спецслужбами и не имеют никакого отношения к делу Скрипалей.

Не завирайся
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Не завирайся

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В мире
Комментарии
15 пользователей оставили 17 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Сергей Булычев
Ну тут даже возразить нечего. Уж где-где, а в ФМС точно есть все данные агентов ГРУ!!! Это вообще самая полная база и по КГБ, и по СВР, и по ГРУ. :-D
Очередное доказательство того, что Bellingcat ничего, кроме фейков, раскопать или создать не может. Бесполезная трата денег для "западных демократий". Хотя западные читатели, вероятно, такое с аппетитом скушают, да еще и добавки попросят.
23:08
14.09.2018
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Кот Матроскин
А Симоньян до сих пор ждет фотки с их прогулок))) правда, номер уже не отвечает, с которого они ей звонили.
Приехали на полчаса, но смогли походить и в районе Скрипалей, хотя собирались совсем в другую сторону - на шпиль смотреть)))
23:36
14.09.2018
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