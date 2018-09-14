КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что пассажиропоток с Украины в Россию снизился в 5 раз с 2013 года.

Ранее Омелян сообщил, что ведомство разработало проект решения, в котором предлагается прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией. Вместе с тем глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что сдержанно относится к вопросу прекращения транспортного сообщения с Россией. При этом он отметил, что в кабмине Украины нет единодушной поддержки прекращения ж/д сообщения с РФ.

"Мы видим четкую динамику сокращение пассажиропотока в сторону РФ, в 5 раз с 2013 года. Мы видим динамику роста в сторону ЕС и огромный спрос на внутренние перевозки ", — заявил Омелян в эфире телеканала "Прямой" в пятницу, выразив уверенность, что его идея "закрыть железнодорожное сообщение с Москвой была абсолютно верной".

При этом министр отметил, что на Украине ежегодно наблюдается снижение грузовых перевозок.

"Мы можем констатировать печальный факт, что каждый год у нас есть падение грузового потока, где-то на 3-5% по году, существенно упал транзит. Когда мы говорим о пассажирских перевозка, то они растут. Спрос есть огромный и не хватает подвижного состава", — отметил министр.