На Филиппинах тайфун "Мангхут" вышел на побережье

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Мощный тайфун "Мангхут" достиг северо-восточного побережья Филиппин, сообщило Филиппинское управление атмосферных, геофизических и астрономических служб (PAGASA).

"Глаз тайфуна достиг (муниципалитета — ред.) Баггао, (провинция — ред.) Кагаян", — сообщили метеорологи.

Ранее сообщалось, что из-за набирающего силу тайфуна вынуждены эвакуироваться более 800 тысяч жителей нескольких провинций Филиппин. Власти призвали находящихся в зоне тайфуна граждан укрыться в центрах эвакуации, подчеркнув, что "Мангхут" может стать причиной серьезных разрушений, а также спровоцировать наводнения и оползни.