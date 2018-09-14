"Какая-то магия": фото "невидимого" автомобиля озадачило пользователей Сети

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Пользователи Reddit не пришли к консенсусу, обсуждая фотографию "невидимого автомобиля", опубликованную юзером под ником u/Tittzo.
Некоторые пользователи восхитились снимком, призвавшись, что не сразу смогли ее разглядеть.
"Потребовалось время, чтобы увидеть", — написал BananaCrackers101
"Я напуган и смущен", — присоединился UNKNOWN_002.
"Какая-то магия", — выразил недоумение mjw110905.
"Опубликуй фотографию под другим углом", — обратился к автору один из пользователей.
"Так не бывает", — усомнился sleppybebble.
Многие комментаторы также обвинили u/Tittzo в редактировании фотографии в фотошопе. Отвечая на их претензии, несколько человек опубликовали аналогичные снимки, утверждая, что сделать подобное фото может каждый.