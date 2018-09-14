МИД ответил Госдепу на предложение об инспекциях на химобъектах в России

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Москва не намерена выполнять в одностороннем порядке нелегитимные требования США по дополнительным инспекциям химобъектов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Накануне в Госдепартаменте заявили, что США могут отказаться от "жесткого пакета санкций" против России по делу Скрипалей, если Москва разрешит проводить инспекции на своих химических объектах

Как отметила Захарова, российские власти не станут реагировать на ультимативные требования, которые выходят за рамки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

Она заявила, что Москва завершила уничтожение своих запасов химического оружия под строгим международным контролем в сентябре 2017 и продолжает добросовестно выполнять все остальные обязательства по КЗХО.

Согласно положениям конвенции, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) регулярно проводит инспекции на объектах, в частности с января по август 2018 года она провела четыре инспекции российских предприятий химической промышленности, за последние два года были проинспектированы четыре конверсированных объекта и через некоторое время состоится инспекция последнего, пятого объекта.

"Иными словами, инспекционная деятельность ОЗХО в Российской Федерации никогда не прекращалась и продолжает осуществляться в строгом соответствии с КЗХО", — пояснила Захарова.

Она также призвала США избавиться от собственного химического арсенала.

"Им, прежде всего, следует самим все-таки выполнить свое основное обязательство по КЗХО и ликвидировать собственный арсенал химического оружия. Нельзя забывать, что именно Вашингтон в свое время больше всех ратовал за то, чтобы в КЗХО были прописаны конкретные сроки на этот счет – апрель 2007 года. Сейчас уже 2018 год, а США до сих пор так и не избавились от весьма внушительных запасов отравляющих веществ", — резюмировала представитель МИД.

Отравление в Солбери

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери в начале марта. Это привело к серьезному международному скандалу. Британские власти обвинили в случившемся Россию, однако Москва все обвинения отрицает.

Российские власти многократно предлагали осуществить совместное расследование произошедшего в Солсбери, но Британия отказала в доступе к Скрипалям. Помимо этого, МИД уличил премьер-министра Терезу Мэй во лжи, поскольку она утверждала, что яд изготовили в России, но в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Пятого сентября британские власти предъявили фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей". Лондон утверждает, это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Однако сами "подозреваемые" рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что были в Британии с туристической поездкой, с ГРУ не связаны, занимаются бизнесом и к делу Скрипалей не имеют никакого отношения.

Санкции по делу Скрипалей

В конце августа вступили в силу американские ограничительные меры. Основанием для них послужили обвинения в якобы применении Россией химического оружия в Солсбери.

Эти санкции запрещают любую помощь России со стороны США. Исключение может составить срочная гуманитарная поддержка, продукты питания, сельскохозяйственные товары.

Кроме того, Вашингтон прекратил лицензирование российских государственных компаний на экспорт оружия и продукции двойного назначения. Исключением являются товары, необходимые для сотрудничества сторон в сфере космоса и обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Помимо этого, американским организациям запрещено выдавать кредиты российской стороне.

В Вашингтоне также отмечали, что планируют ввести второй пакет ограничительных мер, которой будет более жестким и затронет кредитование российских юридических лиц, а также импорт и экспорт товаров.