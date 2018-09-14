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МИД ответил Госдепу на предложение об инспекциях на химобъектах в России

(обновлено: 21:06 14.09.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПлощадка открытого хранения обожженных боеприпасов с отравляющими веществами на объекте Кизнер в Удмуртии. Архивное фотоПлощадка открытого хранения обожженных боеприпасов с отравляющими веществами на объекте Кизнер в Удмуртии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Москва не намерена выполнять в одностороннем порядке нелегитимные требования США по дополнительным инспекциям химобъектов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Сотрудники британских спецслужб в защитных костюмах у жилого дома в Солсбери в связи с расследованием отравления людей в Эймсбери. 6 июля 2018
© REUTERS / Henry Nicholls
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Накануне в Госдепартаменте заявили, что США могут отказаться от "жесткого пакета санкций" против России по делу Скрипалей, если Москва разрешит проводить инспекции на своих химических объектах

Как отметила Захарова, российские власти не станут реагировать на ультимативные требования, которые выходят за рамки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

Она заявила, что Москва завершила уничтожение своих запасов химического оружия под строгим международным контролем в сентябре 2017 и продолжает добросовестно выполнять все остальные обязательства по КЗХО.

Согласно положениям конвенции, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) регулярно проводит инспекции на объектах, в частности с января по август 2018 года она провела четыре инспекции российских предприятий химической промышленности, за последние два года были проинспектированы четыре конверсированных объекта и через некоторое время состоится инспекция последнего, пятого объекта.

Золотой слиток. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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"Иными словами, инспекционная деятельность ОЗХО в Российской Федерации никогда не прекращалась и продолжает осуществляться в строгом соответствии с КЗХО", — пояснила Захарова.

Она также призвала США избавиться от собственного химического арсенала.

"Им, прежде всего, следует самим все-таки выполнить свое основное обязательство по КЗХО и ликвидировать собственный арсенал химического оружия. Нельзя забывать, что именно Вашингтон в свое время больше всех ратовал за то, чтобы в КЗХО были прописаны конкретные сроки на этот счет – апрель 2007 года. Сейчас уже 2018 год, а США до сих пор так и не избавились от весьма внушительных запасов отравляющих веществ", — резюмировала представитель МИД.

Отравление в Солбери

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов
© Фото : Metropolitan Police
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Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери в начале марта. Это привело к серьезному международному скандалу. Британские власти обвинили в случившемся Россию, однако Москва все обвинения отрицает.

Российские власти многократно предлагали осуществить совместное расследование произошедшего в Солсбери, но Британия отказала в доступе к Скрипалям. Помимо этого, МИД уличил премьер-министра Терезу Мэй во лжи, поскольку она утверждала, что яд изготовили в России, но в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Пятого сентября британские власти предъявили фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей". Лондон утверждает, это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Однако сами "подозреваемые" рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что были в Британии с туристической поездкой, с ГРУ не связаны, занимаются бизнесом и к делу Скрипалей не имеют никакого отношения.

© РИА Новости / Виталий ПодвицкийНе завирайся
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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Санкции по делу Скрипалей

Пресс-конференция по вопросу применения химического оружия в Сирии в Гааге. 26 апреля 2018
© AP Photo / Peter Dejong
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В конце августа вступили в силу американские ограничительные меры. Основанием для них послужили обвинения в якобы применении Россией химического оружия в Солсбери.

Эти санкции запрещают любую помощь России со стороны США. Исключение может составить срочная гуманитарная поддержка, продукты питания, сельскохозяйственные товары.

Кроме того, Вашингтон прекратил лицензирование российских государственных компаний на экспорт оружия и продукции двойного назначения. Исключением являются товары, необходимые для сотрудничества сторон в сфере космоса и обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.
Помимо этого, американским организациям запрещено выдавать кредиты российской стороне.
В Вашингтоне также отмечали, что планируют ввести второй пакет ограничительных мер, которой будет более жестким и затронет кредитование российских юридических лиц, а также импорт и экспорт товаров.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

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В мире
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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kapitanden3
Госдепу пора детский сад!
21:04
14.09.2018
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