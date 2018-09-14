Порошенко пообещал повысить зарплату украинских военных на 30 процентов

КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в пятницу заявил, что кабинет министров Украины заложил в проект бюджета на 2019 год увеличение зарплаты украинским военным минимум на 30%.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что кабмин заложил в проект бюджета на 2019 год увеличение расходов на безопасность и оборону на 28%, до 7,43 миллиарда долларов.

"Повышению денежного обеспечения украинского воина быть. Озвученная мной и поддержанная Советом национальной безопасности и обороны инициатива по увеличению выплат солдатам отражена в бюджете-2019… Со следующего года зарплата военных увеличится минимум на 30%", — написал Порошенко в микроблоге Twitter.

Ранее сайт информационного военного портала Ukrainian Military Pages опубликовал письмо главы Минобороны Украины Степана Полторака Гройсману, в котором говорится, что около 20 тысяч военных намерены до конца 2018 года уволиться из украинской армии, треть из них — из-за маленьких зарплат. Полторак также сообщил, что Минобороны намерено с 1 октября поднять минимальную зарплату рядовым с 7,5 тысячи гривен (280 долларов) до 9 тысяч (336 долларов), а офицерскому составу — с 11 тысяч гривен (411 долларов) до 15,3 тысячи (более 570 долларов). Однако для этого оборонному ведомству в 2018 году необходимо получить от государства дополнительно 4,5 миллиарда гривен (168 миллионов долларов).