"Не затекла?": в Сети ответили "машущему России ручкой" Порошенко

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Пользователи твиттера с иронией отреагировали на слова "попрощавшегося" с Россией президента Украины Петра Порошенко.

Ранее украинский лидер заявил, что закрепление в конституции курса на вступление в НАТО — еще один повод "помахать ручкой Москве".

"Любимое занятие президента Украины — махать Москве ручкой", —написал @spacelordrock.

"Сколько уже машет, рука не затекла еще?", — присоединился @AgishevRish7.

"Пусть сперва стакан поставит, а то расплескает, когда махать будет", — пошутили в комментариях.

"Цвет настроения: махать ручкой Москве и протягивать ее же, выпрашивая гроши", — сыронизировал @rlz_the_kraken.

"Да он и Украине так же помашет в свое время" — предположила @ekaterinauz.

Заявление Порошенко стало не первым "прощанием" с Россией со стороны украинского лидера.

В январе он также "окончательно попрощался" из-за введения безвизового режима между Украиной и странами ЕС. Аналогичное заявление Порошенко делал и в мае прошлого года после того, как Совет министров Евросоюза одобрил это решение.