На границе Газы два палестинца погибли в стычках с израильскими войсками

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Cтолкновения палестинцев с израильской армией в секторе Газа. Архивное фото

Cтолкновения палестинцев с израильской армией в секторе Газа. Архивное фото

ГАЗА, 14 сен — РИА Новости. Двое палестинцев, в том числе подросток, погибли в столкновениях с израильскими военными на границах сектора Газа, сообщила РИА Новости представитель местного министерства здравоохранения Вафаа Яги.

Выступления продолжают пятимесячную череду протестных акций "Великого марша возвращения", которые проходят каждую пятницу с участием тысяч жителей анклава.

"Погибли двое палестинцев, в том числе 14-летний подросток, еще десятки получили различные ранения", — сказала собеседница агентства.

Всего в выступлениях "марша возвращения", которые идут с 30 марта и регулярно перерастают в стычки с израильтянами, убиты 176 палестинцев, свыше 19,6 тысячи были ранены, свидетельствуют подсчеты минздрава.