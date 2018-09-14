Лавров отметил отсутствие фактов для обсуждения дел Литвиненко и Скрипалей

БЕРЛИН, 14 сен — РИА Новости. Фактов, которые можно было бы вразумительно обсуждать, в случае с обвинениями британской стороны в рамках расследования дел о смерти Александра Литвиненко и отравлении Сергея и Юлии Скрипаль нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Не только в случае с Литвиненко и в случае со Скрипалями, но также в случае с гибелью в Лондоне других российских граждан, включая господина Глушкова совсем недавно, нет каких-либо фактов, которые можно было бы вразумительно рассматривать и обсуждать", — заявил он на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из ФРГ Хайко Маасом.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

Экс-офицер ФСБ Александр Литвиненко бежал в Великобританию и умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития. После смерти Литвиненко экспертиза выявила в его организме значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет "театральным фарсом". В Москве заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.

Николай Глушков, заочно приговоренный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне полгода назад — в ночь на 13 марта. Скотланд-Ярд, сначала сообщив, что считает смерть мужчины "необъяснимой", позднее объявил, что Глушков погиб от удушения и что происшествие квалифицировано как убийство. В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва не приемлет попытки Лондона засекретить ход расследования убийства Глушкова и призывает Лондон к предметному и ответственному взаимодействию с российскими правоохранительными органами.