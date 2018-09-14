Столтенберг призвал найти способ решения "проблемы" покупки Турцией С-400

ВАШИНГТОН, 14 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на то, что в вопросе закупок Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и их совместимости с системами альянса можно найти решение.

"Для НАТО важна операционная совместимость, что разные системы могут работать вместе. Я много раз обсуждал это в Анкаре, обсуждал это в Вашингтоне, и я надеюсь, что есть возможность найти решение. Потому что то, что мы видим сейчас, это вызов для нас всех. То, что есть эти разногласия", — сказал он в пятницу, выступая в Heritage Foundation.