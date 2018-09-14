В Литве начали ретранслировать русскоязычный телеканал "Настоящее время"

ВИЛЬНЮС, 14 сен — РИА Новости. Церемония начала официальной ретрансляции телевизионного канала "Настоящее время" на русском языке состоялась в пятницу в Вильнюсе, церемонию посетили глава МИД Литвы и посол США в Литве Энн Холл, сообщает пресс-служба МИД Литвы.

По данным МИД, канал "Настоящее время" в Литве транслируется через наземную сеть телецентра Литвы с 1 сентября этого года. В пятницу состоялась официальна церемония начала трансляции канала.

"Миссия канала — предоставить зрителям объективную и проверенную информацию на русском языке, отвечая на дезинформацию и возникающие угрозы фейковых новостей. Свобода слова была, есть и будет мощнейшим оружием в борьбе с ложью, дезинформацией и пропагандой", — цитирует пресс-служба Линкявичюса.

По данным министерства, канал "Настоящее время" смогут смотреть 98,3% жителей Литвы, а также приграничные регионы Белоруссии, Польши, Латвии и России (Калининградская область).

Current Time ("Настоящее время") русскоязычный телеканал с редакцией в Праге, совместный проект Радио "Свобода" и "Голоса Америки". Официальное круглосуточное вещание начал в феврале 2017 года.