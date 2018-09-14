Лавров прокомментировал сообщение о высылке двух россиян из Нидерландов

БЕРЛИН, 14 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сомнение, что операцию разведслужб сразу трех стран Европы по якобы поимке и высылке "российских шпионов" из Нидерландов могли не заметить СМИ, Москва будет готова "вразумительно" прокомментировать сообщения только после получения фактов.

Ранее швейцарская газета Tages Anzeiger и нидерландская NRC Handelsblad сообщили со ссылкой на собственное расследование о двух россиянах, якобы намеревавшихся шпионить в лаборатории Шпиц. Ее эксперты ранее исследовали химические атаки в Сирии и попытку отравления в Солсбери. Сообщалось, что предполагаемые агенты были задержаны в нидерландской Гааге весной этого года, а позже высланы в Россию. Более точное время и обстоятельства задержания неизвестны. Швейцарская разведка подтвердила свое участие в этой операции "наряду с голландскими и британскими коллегами", сообщают издания.

"Я даже не могу предположить, чтобы такое событие, в котором участвовали специалисты трех западных стран (Швейцария, Нидерланды, Великобритания. — Прим. ред.), могло остаться вне поля зрения СМИ. Если какие-то факты нам будут предъявлены, я думаю, тогда и сможем их более вразумительно комментировать", — заявил Лавров по итогам переговоров в Берлине со своим немецким коллегой Хайко Маасом.