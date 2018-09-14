МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Сети появились снятые очевидцами кадры обрушившегося на США урагана "Флоренс" в Уилмингтоне. Онлайн-трансляцию непогоды вел ютуб-канал The Weather Nutz.

Синоптики называют "Флоренс" одним из наиболее опасных ураганов последних лет.

За несколько дней ураган ослаб с четвертой до первой категории, скорость ветра упала с 215 до 150 километров в час, однако специалисты предупреждают, что ураган грозит США масштабными наводнениями.

В пятницу "Флоренс" достиг побережья Северной Каролины. Ожидается, что дальше он направится на юг, а затем вернется обратно, ослабев до циклона.

В связи с ураганом в некоторых штатах был объявлен режим ЧС, в районах с населением до миллиона человек была объявлена обязательная эвакуация. На юго-востоке страны были отметены почти полторы тысячи авирейсов.