"Это ужас": Кучма прокомментировал ситуацию на Украине

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Экс-президент Украины Леонид Кучма в комментарии "Украинской правде" заявил, что ему не нравится политическая обстановка в стране.

"Я свое отработал. И я смотрю на нашу политическую тусовку, которая есть в Украине. Сюда ужас возвращаться! Я удивляюсь тем кандидатам на выборах, которые сегодня есть. Что они в этой ситуации могут сделать?" — заявил он.

По его мнению, сегодня не существует способов, которые бы позволили договориться с нынешним украинским парламентом.

Экс-президент также назвал ужасной ситуацию, в которой у политической элиты нет единого стратегического курса развития страны.

Он признался, что судьба страны, в которой будут жить его дети и внуки, не внушает спокойствия.

Леонид Кучма был вторым президентом Украины и занимал этот пост с 1994 по 2005 годы.