ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Ураган "Флоренс" достиг побережья Северной Каролины, сообщает Национальный центр по предупреждению об ураганах в Twitter.
Центр урагана находится в 105 километрах к юго-западу от курортного города Мертл-Бич, скорость ветра — до 160 километров в час. Ураган передвигается с относительно небольшой скоростью в девять километров в час, что увеличивает опасность наводнений из-за проливных дождей.
За последние дни ураган ослаб с четвертой до первой категории, скорость ветра упала с 215 до 150 километров в час. Однако, по данным синоптиков, "Флоренс" не перестал быть одним из наиболее опасных ураганов последних лет, поскольку он грозит масштабными наводнениями.
Florence still battering #Wilmington at 4am. @DanAmarante and I will be LIVE all morning w/storm tracker during #HurricanceFlorence #Florance @FOX61News pic.twitter.com/I6GyRuSByA— Michael Howard (@MHoward_TV) 14 сентября 2018 г.
Прогнозы синоптиков предполагают, что ураган повернет на юг и пройдет по Южной Каролине, затем вновь уйдет на север, предварительно ослабев до циклона.
Власти некоторых штатов ввели из-за урагана режим ЧП, в районах с населением до миллиона человек объявлена обязательная эвакуация.
Video: Storm surge is beginning to affect parts of the North Carolina coast #HurricanefFlorence #FLORANCE #Florence pic.twitter.com/0byGSC1hWT— Indigo Playa (@indigoplaya) 13 сентября 2018 г.