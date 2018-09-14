Украинские силовики обстреляли западные окраины Донецка, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (137)

ДОНЕЦК, 14 сен – РИА Новости. Украинские силовики обстреляли поселок Старомихайловка на западе Донецка, повреждения получили семь домов, заявили в пятницу журналистам в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"В 13.55 (совпадает с мск) украинские силовики открыли огонь из вооружения БМП-2 и АГС по Старомихайловке. В результате обстрела повреждения получили семь жилых домостроений по улицам Чкалова, Шевченко и Молодежная", — сказал представитель командования.

По его словам, также в этом районе ополчение зафиксировало работу трех беспилотников противника.

"Данный факт свидетельствует о намерении украинского командования обострить обстановку. Призываем международных наблюдателей принять меры к агрессивным намерениям противника", — добавили в командовании ДНР.