В Госдуме ответили на заявления Климкина о поставках воды в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик призвал министра иностранных дел Украины Павла Климкина, обвинившего Россию в лишении Крыма водоснабжения, "снять повязку с глаз" и напомнил, что именно Украина воздвигла дамбу на границе с полуостровом.

Ранее украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Киев никогда не подпишет контракт на поставку воды на полуостров, у которого будет российская принадлежность. В партии "Оппозиционный блок" призвали прекратить "геноцид, который нарушает права крымчан" и отправить Климкина в отставку.

После этого Климкин обвинил Россию в том, что это она лишила полуостров водоснабжения, "силой отрезав Крым от Украины".

"Министр иностранных дел Украины играет краплеными картами, где каждое движение — обман. Разве не решением украинских властей ударными темпами была возведена дамба на Северо-Крымском канале, наплевав на все международные нормы?", — сказал РИА Новости Белик.

По его мнению, подобная "слепота" украинских политиков выгодна западным странам.

"Безусловно, западным политикам очень выгодна эта "слепота" в сочетании с абсолютным отсутствием совести и умением приносить (в жертву – ред.) жизни и здоровье людей ради чуждых Украине целей. И они и дальше будут подхватывать и тиражировать заявления украинских политиков, при этом игнорируя любые альтернативные точки зрения, пока это им выгодно", — сказал депутат.

"Складывается впечатление, что у украинских дипломатов пелена или повязка на глазах, что касается февраля-марта 2014 года, которую уже давно пора снять", — заявил он.

По словам Белика, также странным выглядит тезис Климкина о силовом захвате Крыма.

"Разве хоть один украинский солдат погиб или был ранен в бою во время "Русской весны"? О каком силовом захвате говорит глава внешнеполитического ведомства?", — отметил депутат.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подачу воды по каналу в республику полностью прекратили.

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