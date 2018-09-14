В Йемене разбился вертолет арабской коалиции

ДОХА, 14 сен — РИА Новости. Вертолет арабской коалиции потерпел в пятницу крушение в провинции Эль-Махра на востоке Йемена, в результате чего погибли пилот и его помощник, говорится в заявлении для СМИ представителя арабской коалиции Турки аль-Малики.

"Вертолет коалиции разбился в провинции Эль-Махра из-за технической неисправности. Пилот и его помощник погибли, выполняя миссию по борьбе с терроризмом", — отметил аль-Малики.

Граничащая с султанатом Оманом провинция Эль-Махра в Йемене в последнее время стала ареной сражения между саудовскими войсками, которые вместе с военными ряда других арабских стран поддерживают йеменского президента Абд Раббу Мансура Хади, и шиитскими мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами).