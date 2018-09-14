Организаторы рассказали, почему отменили русский бал дебютанток в Лондоне

ВЕНА, 14 сен — РИА Новости. Устроительница русского бала дебютанток в Лондоне Элизабет Смагин рассказала РИА Новости, что причиной отмены мероприятия в этом году стал целый ряд причин.

Русский бал дебютанток должен был в шестой раз пройти осенью британской столице. Ранее британская газета Times сообщила, что бал отменен из-за того, что у многих гостей мероприятия возникают проблемы с получением британских виз.

По словам Смагин, о решении отменить бал объявили еще в августе, поводом для этого стал ряд причин, ни одну из них нельзя назвать главной, и трудности в получении британской визы — лишь одна из них.

"Британскую визу получить очень трудно, много отказов было и в предыдущие годы", — сказала Смагин.

Она пояснила, что часто дебютантки приезжают на балы со своей семьей, и если отказывают в визе одному из них, чаще — самой дебютантке, то не приезжает вся группа. При этом молодым людям довольно трудно получить визу, поскольку они не могут в полной мере предоставить доказательства своей финансовой состоятельности.

В качестве второй причины Смагин назвала крайне негативное отношение к русским в Лондоне, где "ситуация за последние два-три года изменилась кардинальным образом".

"Я очень удивилась этому негативному отношению и абсолютно не понимаю, зачем мне что-то организовывать там, где мне не рады и где не рады моему продукту. Мой продукт — это русский бал, и я не готова переименовывать его в украинский, китайский или еще в какой-то только потому, что англичане сейчас думают, что все русские — преступники и шпионы", — сказала Смагин.

Организатор отмечает, что роль в отмене мероприятия сыграло и падение рубля, в результате чего цена на входной билет в 290 фунтов стерлингов вкупе с остальными расходами на поездку стала для участников бала из Москвы практически непосильной.

"Общий климат, экономическая ситуация, то, как принимают русских, трудности в получении визы, а для нас как австрийской фирмы еще и Brexit — все эти моменты сыграли роль. Тогда я решила, что не буду проводить этот бал. Мы еще не начали продавать карты, а тех, кто уже зарегистрировался, мы оповестили", — пояснила Смагин.

Что касается проведения дальнейших балов в Лондоне, Смагин отметила, что все зависит от ситуации. "Если ситуация останется такой же, то я точно ничего не буду организовывать в Лондоне", — добавила собеседница агентства.