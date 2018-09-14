Перри заявил о "четких свидетельствах" вмешательства РФ в электросети в США

Министр энергетики США Рик Перри во время совместного с министром энергетики РФ Александром Новаком подхода к прессе по итогам встречи в Москве. 13 сентября 2018

Министр энергетики США Рик Перри во время совместного с министром энергетики РФ Александром Новаком подхода к прессе по итогам встречи в Москве. 13 сентября 2018

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. США располагают четкими свидетельствами вмешательства России в американские электросети, утверждает американский министр энергетики Рик Перри.

"Есть четкие свидетельства российского вмешательства в электросети США. С моей точки зрения, это не подлежит сомнению и совершенно неприемлемо", — заявил Перри журналистам.

Также, по словам американского министра, "есть свидетельства вмешательства России в выборы в США".

Накануне представитель американского министерства Шайлин Хайнс сообщил, что Перри в ходе визита в Москву обсудит проект "Северный поток — 2", кибератаки на электросети США и ядерное оружие РФ.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Российские власти отрицают обвинения во вмешательстве, называя их бездоказательными.