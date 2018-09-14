В Стамбуле против бастующих строителей аэропорта применили слезоточивый газ

АНКАРА, 14 сен — РИА Новости. Турецкая полиция применила слезоточивый газ и водометы против участников акции протеста рабочих, занятых в строительстве нового аэропорта Стамбула, передает в пятницу агентство DHA.

Сообщается, что несколько сотен рабочих объявили забастовку и устроили около здания дирекции строительства аэропорта акцию протеста против тяжелых условий труда. Прибывшие на место полицейские и сотрудники жандармерии разогнали участников акции, применив слезоточивый газ и водометы. По информации агентства, есть пострадавшие.

Новый аэропорт Стамбула, который планируется открыть в конце октября, является одним из трех мегапроектов, реализуемых в городе по инициативе президента Турции Тайипа Эрдогана. В 2016 году был открыт третий мост через пролив Босфор, а в этом году ожидается начало строительства канала "Стамбул", который пройдет параллельно Босфору.

Новый аэропорт Стамбула будет одним из самых больших в мире. Его площадь составит 80 миллионов квадратных метров. Аэропорт при его полном вводе в эксплуатацию трудоустроит около 225 тысяч человек и сможет одновременно принимать 114 самолетов. Всего из аэропорта будут вылетать рейсы по 350 направлениям.

Инвестиции в проект составили 10,2 миллиарда долларов, и ожидается, что за первые 25 лет эксплуатации он принесет прибыль в размере 22,2 миллиарда долларов.