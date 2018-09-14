В Минобороны России изучат документы по военно-биологической программе США

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Минобороны России проанализируют выложенные грузинским экс-министром документы по военно-биологической программе США, результаты опубликуют, сообщили в пятницу в российском военном ведомстве.

"В настоящее время все опубликованные на сайте Игоря Гиоргадзе документы изучаются профильными специалистами Минобороны России. Результаты данного анализа будут представлены российской и международной общественности", — говорится в сообщении.

Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве во вторник заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, где, как он утверждает, могут проводить летальные эксперименты над людьми.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после этих заявлений сообщила, что Москва запросит официальные разъяснения США о деятельности этой лаборатории.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Р. Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.

Строительство лаборатории Лугара началось около Тбилиси в 2007 году, открыта она была в 2011 году на основе рамочного соглашения между правительствами Грузии и США. Лаборатория предназначена для обнаружения особо опасных инфекций среди населения и животных, а также для эпидемического надзора и научных исследований.

В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями.