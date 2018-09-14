Турчинов рассказал о тысячелетней истории украинских ВМС

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что история украинского флота насчитывает более тысячи лет.

Такое заявление Турчинов сделал во время церемонии спуска на воду первого украинского десантно-штурмового катера "Кентавр".

"Украина имеет давние морские традиции, отсчет которых начинается с похода киевского князя Олега на Византию в 911 году, где он прибил в знак победы на воротах тогдашнего Царьграда свой щит. То есть можно сказать, что история украинских военно-морских сил насчитывает более тысячи лет", — заявил Турчинов.

Ранее на Украине не раз довольно широко трактовали исторические события.

Так, украинское издание "Вести" сообщило, что украинских чиновников уличили в изменении места рождения Ильи Муромца в "Википедии". Еще в декабре прошлого года чиновники из украинского министерства обороны доказывали, что русский богатырь Илья Муромец родился под Черниговом, а не под Владимиром. В России основной версией является та, по которой богатырь родился в селе Карачарово недалеко от Мурома. Но украинские историки заявляют, что Илья Муромец — уроженец Моровска (Моровийска) под Черниговом, который в древности назывался Муромском, писали "Вести".

А президент Украины Петр Порошенко ранее обвинил президента России Владимира Путина в попытке "похитить в российскую историю" княжну Анну Ярославну. Как заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, "похитить" княжну Анну у Украины невозможно, так как в XI веке такой страны не было.

Кроме того, Порошенко заявлял, что первый свод законов Киевской Руси "Русская правда" является "одним из древнейших документов правосудия на Украине" и "не имеет никакого отношения" к России.