Турчинов рассказал о тысячелетней истории украинских ВМС

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что история украинского флота насчитывает более тысячи лет.
"Украина имеет давние морские традиции, отсчет которых начинается с похода киевского князя Олега на Византию в 911 году, где он прибил в знак победы на воротах тогдашнего Царьграда свой щит. То есть можно сказать, что история украинских военно-морских сил насчитывает более тысячи лет", — заявил Турчинов.
Ранее на Украине не раз довольно широко трактовали исторические события.
А президент Украины Петр Порошенко ранее обвинил президента России Владимира Путина в попытке "похитить в российскую историю" княжну Анну Ярославну. Как заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, "похитить" княжну Анну у Украины невозможно, так как в XI веке такой страны не было.
Кроме того, Порошенко заявлял, что первый свод законов Киевской Руси "Русская правда" является "одним из древнейших документов правосудия на Украине" и "не имеет никакого отношения" к России.