Лавров рассказал, когда Россия заплатит взнос в бюджет Совета Европы

БЕРЛИН, 14 сен — РИА Новости. Россия заплатит все, что должна Совету Европы, как только ее делегация будет восстановлена в правах в ПАСЕ, заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Как только вернутся все к основам устава Совета Европы, как только наша парламентская делегация будет восстановлена в своих правах без всяких изъятий, так тут же мы заплатим все, что должны Совету Европы, эта позиция остается в силе", — сказал он на германо-российском форуме в Берлине.

Министр подчеркнул, что "лишение права голоса любой делегации является грубейшим нарушением основополагающего принципа функционирования ПАСЕ". Он также напомнил, что за время отстранения от работы национальной делегации ПАСЕ было выбрано больше половины судей ЕСПЧ, а также новый комиссар Совета Европы.

На предстоящей в начале октября сессии ПАСЕ впервые будет обсуждаться тема, неоднократно выдвигавшаяся российской стороной с 2014 года, — по недопущению применения санкций против национальных делегаций. Представители России были лишены ряда полномочий (возможности голосовать, участвовать в мониторинговой деятельности Ассамблеи и участвовать в уставных органах ПАСЕ) на апрельской сессии 2014 года из-за позиции по Крыму. В следующем году ПАСЕ не только не отменила санкции, но и добавила к ним новые. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях, прекратила участие в заседаниях, а с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы.

В конце июня прошлого года конфликт между Москвой и Страсбургом вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

В марте этого года в ПАСЕ впервые признали, что возвращение Турции в категорию обычных плательщиков и решение России приостановить выплаты за 2017 год и части взноса за 2018-й стали причиной финансовых трудностей организации — ей пришлось заморозить бюджет на девять процентов, дефицит составил 1,5 миллиона евро. В апреле этого года генсек Совета Европы Турбъерн Ягланд заявил, что, в связи с ситуацией вокруг неуплаты взносов, в адрес России могут быть предприняты санкции.