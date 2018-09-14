Министр энергетики США Рик Перри во время совместного с министром энергетики РФ Александром Новаком подхода к прессе по итогам встречи в Москве. Архивное фото

Министр энергетики США Рик Перри во время совместного с министром энергетики РФ Александром Новаком подхода к прессе по итогам встречи в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. США рассчитывают, что Россия станет партнёром в усилиях по денуклеаризации Корейского полуострова, если будет достигнут прогресс в отношении КНДР, заявил министр энергетики США Рик Перри.

"Если северокорейское урегулирование будет продвигаться вперёд, я надеюсь, что Россия станет партнёром в усилиях по денуклеаризации Корейского полуострова", — сказал Перри журналистам.

Позитивная динамика на Корейском полуострове отмечается с начала этого года и связана она с активизацией диалога Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели в апреле первый за 11 лет саммит. По итогам встречи была подписана декларация, зафиксировавшая стремление сторон добиваться полной денуклеаризации полуострова и объявить об окончании войны. Ожидается, что реализация этих договоренностей будет обсуждаться на очередном межкорейском саммите 18-20 сентября в Пхеньяне.

Идут и контакты по линии КНДР – США. Первый в истории саммит этих стран прошел в Сингапуре 12 июня. По его итогам Ким Чен Ын подтвердил намерение провести денуклеаризацию, а президент США Дональд Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению. Тем не менее в сентябре в Вашингтоне сообщили, что готовятся назначить вторую встречу Трампа и Ким Чен Ына.

На фоне позитивной динамики Москва заявила о намерении поднять в Совете Безопасности ООН вопрос о смягчении санкций в отношении КНДР. Введенный в конце 2017 года пакет стал самым жестким за все время действия международных санкций против Пхеньяна и предполагает не только строгое ограничение торговли с Северной Кореей, но и отказ третьих стран от северокорейской рабочей силы.