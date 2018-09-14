МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. США рассчитывают, что Россия станет партнёром в усилиях по денуклеаризации Корейского полуострова, если будет достигнут прогресс в отношении КНДР, заявил министр энергетики США Рик Перри.
Позитивная динамика на Корейском полуострове отмечается с начала этого года и связана она с активизацией диалога Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели в апреле первый за 11 лет саммит. По итогам встречи была подписана декларация, зафиксировавшая стремление сторон добиваться полной денуклеаризации полуострова и объявить об окончании войны. Ожидается, что реализация этих договоренностей будет обсуждаться на очередном межкорейском саммите 18-20 сентября в Пхеньяне.
На фоне позитивной динамики Москва заявила о намерении поднять в Совете Безопасности ООН вопрос о смягчении санкций в отношении КНДР. Введенный в конце 2017 года пакет стал самым жестким за все время действия международных санкций против Пхеньяна и предполагает не только строгое ограничение торговли с Северной Кореей, но и отказ третьих стран от северокорейской рабочей силы.