В Индии микроавтобус упал в ущелье

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли, еще 16 пострадали в результате падения микроавтобуса в ущелье на севере Индии, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на местную полицию.

По данным издания, ДТП произошло утром в пятницу в округе Киштвар, штат Джамму и Кашмир. По версии полиции, водитель микроавтобуса не справился с управлением.

Первыми на помощь пострадавшим пришли местные жители, позже на место происшествия прибыли сотрудники полиции и армия.

Как сообщили в полиции, семь пассажиров, получивших серьезные травмы, были направлены в больницу для получения необходимой медицинской помощи.