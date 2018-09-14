Слуцкий прокомментировал реакцию Запада на интервью Петрова и Боширова

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Интервью "подозреваемых" по "делу Скрипалей" Александра Петрова и Руслана Боширова было заклеймено Западом, так как эту тему оппоненты используют и будут использовать как инструмент по маргинализации образа России в мире, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила Петрову и Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Юлии и Сергея Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Впоследствии Петров и Боширов дали 25-минутное интервью RT и Sputnik, в котором заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии. В МИД Великобритании интервью назвали лживым, а также примером очередного "запутывания вопроса" Россией. Москва претензии Лондона отвергла: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не понимает, на каком основании делаются такие заявления, а "ложью оказалось заявление британской стороны относительно того, что таких людей не существует".

"Если бы это был шедевр… оно (интервью) все равно было бы на Западе объявлено фейком, запрещено, перечеркнуто, потому что имена этих ребят – это отныне неотъемлемая часть той кампании, оболочки так называемого "дела Скрипалей", которое ведётся против России. Поэтому здесь дело не в интервью и не в том, насколько оно удачное", — заявил Слуцкий в пятницу на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Депутат полагает, что оппоненты России "вцепились" в дело Скрипалей как в инструмент маргинализации образа России в мире, и "эта линия будет продолжена".

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.