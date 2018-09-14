"Далеко пойдет": честный ответ школьника поразил пользователей Сети

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Пользователи портала Reddit поддержали американского школьника, выполнившего домашнюю работу с предельной честностью. Фотографией рабочей тетради мальчика поделился его отец под ником LucentPhoenix.
"Когда я нашел это домашнее задание в своем рюкзаке", — ответил мальчик.
На следующий вопрос о том, как он справился с неприятной ситуацией, школьник написал: "Сделал его".
Пользователи Reddit восхитились откровенностью подростка.
"Он хороший ребенок", — написали в комментариях.
"Некоторым взрослым следовало бы вести себя так же", — согласился DaddyJayy.FPro21.
"После таких постов хочется стать отцом", — признался один из пользователей.
Некоторые предложили отцу мальчика наградить его за честность.
"Купи ему мороженое", — предложили в комментариях.
Необычными поступками иногда отличаются не только школьники, но и их учителя. Так, в июне пользователи твиттера поддержали умирающую учительницу, попросившую принести на ее похороны вместо цветов рюкзаки со школьными принадлежностями для детей из малообеспеченных семей.